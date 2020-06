Illustration d'un chien — Pixabay

Ben pesait 80 kg et des poussières, il avait le poil long et l’esprit vif, et restera dans les mémoires de sa famille comme un chien​ formidable. Un gros toutou à la mort aussi tragique que mystérieuse. Le berger des Pyrénées avait disparu depuis samedi dernier, et a été retrouvé dans un ruisseau à Bénac ( en Ariège) mercredi, criblé de trois balles.

Un drame pour sa famille, qui s’interroge sur un éventuel lien avec deux coups de feu entendus par les voisins ce même samedi. « On ne tue pas impunément ! Il y a des lois pour les animaux aussi », s’emporte le père de famille et ancien gendarme dans les colonnes de La Dépêche. Il a déposé plainte jeudi, espérant que le responsable « réponde de ses actes ».