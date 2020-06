La PJ démantèle un vaste réseau de machines à sous clandestines

Les machines clandestines rapportaient environ 1 million d'euros par an à ce réseau (illustration) — JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Chacun avait un rôle bien déterminé. Une partie de l’équipe était chargée de recruter et de fidéliser des commerçants « y compris en utilisant la violence », observe une source policière. L’autre s’occupait ensuite de placer les machines à sous clandestines chez eux et de les entretenir. Mais les membres de ce réseau issus des communautés turques et kurdes ignoraient qu’ils étaient surveillés, depuis plusieurs mois, par les enquêteurs du Service central des courses et jeux (SCCJ).

Lors d’une opération qui s’est déroulée les 16 et 23 juin, les limiers de la police judiciaire ont interpellé 35 personnes, âgées de 24 à 57 ans, dans le Val-d’Oise, l’Oise, la Seine-Saint-Denis et de l’Eure. Environ 80 fonctionnaires et gendarmes ont participé à l’opération, parmi lesquels des enquêteurs de la PJ de Lille, Versailles et Rouen. Au cours de la vingtaine de perquisitions menées, ils ont saisi 25 machines à sous, 80.000 euros en liquide, plusieurs véhicules et une arme de poing.

1 million d’euros par an

L’enquête avait été ouverte l’automne dernier, sous l’égide de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris. Les policiers ont découvert que ce réseau avait installé des machines dans environ 80 commerces, des bars ou des salons de thé qui leur rapportait 1 million d’euros par an, estime une source proche du dossier. Dans ce dossier, 14 personnes ont été mises en examen pour exploitation, mise à disposition et détention d’appareils à jeux interdits en bande organisée, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et blanchiment.