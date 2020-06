ENQUETE Les pompiers de Bordeaux ont réalisé six interventions pour secourir des personnes blessées par arme blanche entre 23 h 30 et 1 h 30

Les pompiers se sont rendus sur place en pleine nuit. — Denis Charlet

Les agressions à l’arme blanche se sont succédé à Bordeaux, dans la nuit du 24 au 25 juin.

Au total, sept hommes âgés de 23 à 28 ans ont été blessés.

La police évoque « des différends de voie publique sur fond de fin de soirée qui n’ont aucun lien entre eux ».

Les agressions à l’arme blanche se sont succédé dans le centre-ville de Bordeaux (Gironde) dans la nuit du 24 au 25 juin. Au total, sept hommes âgés de 23 à 28 ans ont été blessés, selon les pompiers qui sont intervenus à plusieurs reprises tout au long de la rue Sainte-Catherine, du quartier de la Victoire à celui des Quinconces.

Alors qu’un passant a été blessé à l’arme blanche, dimanche, lors de la Fête de la musique et qu’un autre a été victime d’une rixe lundi, la police balaie la théorie de la vague d’agressions à Bordeaux. Ce jeudi, elle évoque « des différends de voie publique sur fond de fin de soirée qui n’ont aucun lien entre eux ».

Deux agressions à l’arme blanche simultanées

Reste que la nuit dernière, sept personnes ont été transportées dans les hôpitaux de Bordeaux. La plupart « dans un état grave », selon les pompiers. Ces derniers sont intervenus pour la première fois vers 23 h 30, place Meynard, après qu’un homme de 25 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche. Trente minutes plus tard, ils sont appelés un peu plus loin, cours Victor-Hugo, alors qu’un homme de 25 ans est grièvement blessé. Ils interviendront quelques minutes plus tard, place Jean-Jaurès, afin de porter secours à un homme de 27 ans.

Peu avant 1 h, une agression à l’arme blanche est signalée allée de Bristol, près de la place des Quinconces. La blessure du jeune homme de 25 ans est « sans gravité ». Puis, les pompiers interviennent place de la Bourse, où deux hommes âgés de 25 et 28 ans sont grièvement blessés. La dernière intervention des pompiers sera réalisée vers 1 h 30, place de la Victoire. Ils portent secours à un jeune homme de 23 ans qui est, cette fois, « dans un état sans gravité ».

Cette demi-douzaine d’affaires distinctes n’a donné lieu à aucune interpellation.