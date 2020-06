INFO « 20 MINUTES » Agé de 32 ans, il avait été reconnu coupable par la justice de trafic d’armes et de vol aggravé en récidive

Les enquêteurs de la police judiciaire ont retrouvé sa trace dans les Hauts-de-Seine (illustration) — PASTORNICOLAS/SIPA

Il avait écopé de trois ans de prison pour trafic d’armes en récidive et vol aggravé en récidive. Un homme de 32 ans a été interpellé par les policiers de la brigade d’exécution des décisions de justice (BEDJ) de la Préfecture de police lundi, dans le parking souterrain d’un centre commercial de Villeuve-la-Garenne ( Hauts-de-Seine), apprend 20 Minutes de source policière.

Condamné en avril 2016, il avait interjeté appel de la décision. Mais la peine a été confirmée par la justice et il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis avril 2019. Les enquêteurs de la police judiciaire ont retrouvé sa trace « en déployant des investigations techniques et physiques », détaille une source proche du dossier. Il a été déféré au parquet et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis.