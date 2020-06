Une voiture de police à Paris, le 24 mars 2020. (illustration) — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Ce sont les riverains, alertés par les coups de feu, qui ont donné l’alerte. Lundi, vers 18h45, un homme a été grièvement blessé par balle dans le 18e arrondissement de Paris, non loin de la porte de Clignancourt, a appris 20 Minutes de source policière. La balle, venue se loger dans le flanc de la victime, a miraculeusement épargné le foie et les poumons. Transporté en urgence à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, son pronostic vital n’est pas engagé.

Sur place, les policiers ont découvert une douille, un couteau et un aérosol de gaz lacrymogène. Plusieurs témoins ont indiqué avoir vu trois personnes prendre la fuite à bord d’une Clio, l’un d’eux est même parvenu à filmer la scène permettant aux enquêteurs de relever la plaque d’immatriculation.

Arme de poing, chargeur et cagoule retrouvés dans la voiture

Le véhicule a été localisé moins d’un quart d’heure plus tard dans la ville voisine de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Les fonctionnaires interpellent les trois occupants de la voiture et découvrent à l’intérieur une arme de poing, un chargeur vide et une cagoule sur la banquette arrière. Les trois personnes ont été placées en garde à vue.

Si la piste d’un règlement de compte est privilégiée, les circonstances précises du drame restent à éclaircir.