FAITS DIVERS Le jeune homme de 24 ans a été pris en charge par les secours dimanche en fin de journée sur un terrain de foot des Argoulets où se déroulait un match non autorisé par la préfecture

Un ballon de football. Illustration. — AnnRos

Il pourrait avoir des séquelles à vie. Un jeune homme de 24 ans a été grièvement blessé dimanche en fin de journée lors d’un match de football organisé sur un terrain du quartier des Argoulets, à Toulouse.

Selon 100 % radio qui a révélé l’information, le joueur aurait été piétiné par des dizaines de personnes ayant envahi le terrain pour célébrer le but qu’il venait de planter à l’équipe adverse. Le jeune joueur a été ainsi victime de l’enthousiasme des supporteurs et de ses coéquipiers qui l’ont blessé au niveau de la moelle épinière.

Lorsque les pompiers de la Haute-Garonne sont intervenus vers 19 h, le joueur se trouvait en urgence absolue. Il a été transporté à l’hôpital Purpan. Une enquête a été ouverte pour « blessures involontaires » et confiée à la brigade criminelle de répression des atteintes aux personnes a indiqué une source policière à 20 Minutes Toulouse.

Un tournoi de la CAN illégal

Ce match se déroulait dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations, un tournoi programmé malgré l'interdiction de la préfecture. Il a débuté vendredi et devait opposer des jeunes en fonction de leur pays d’origine. Mais les services de l’Etat avaient rappelé en amont que « toutes les activités sportives collectives sont interdites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire », précisant qu’elle n’avait pas eu vente de ce tournoi et que les « rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public sont interdits ».

Avant de prévenir que « tout organisateur engage sa responsabilité en cas d’acte grave résultant de sa négligence ».