Illustration de la police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un jeune homme de 20 ans a été tué par arme à feu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier du Chemin-Bas d’Avignon, à Nîmes(Gard). Le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, a confirmé un « homicide par arme à feu » sans évoquer spécifiquement l’hypothèse d’un règlement de comptes.

Nîmes

Homicide par arme à feu

Enquête confiée au SRPJ

⬇️@MidiLibreNimes

des tirs par balle près du Chemin-Bas-d'Avignon, un homme décédé https://t.co/TrGZrpY51S — Eric Maurel - Procureur Nîmes (@procureurNimes) June 14, 2020

Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Selon des sources proches du dossier, la victime, touchée par des balles de 9 mm, était un étudiant « sans histoire », inconnu des services de police ou de la justice. L’intervention des pompiers, peu avant minuit, n’a pas permis de réanimer le jeune homme, originaire du quartier, et abattu dans la rue.

#Nimes un homme de 21 ans tué dans un règlement de comptes dans le quartier du Chemin Bas d’Avignon Police judiciaire chargée de l’enquête pic.twitter.com/cqG3ABrhbK — hocine rouagdia (@hocinerouagdia) June 15, 2020

Des quartiers gangrenés par le trafic de drogue

Plusieurs quartiers réputés sensibles de Nîmes, notamment Pissevin ou le Chemin-Bas d’Avignon, gangrenés par le trafic de drogue, ont été le théâtre ces dernières années d’une recrudescence de violences, notamment de tirs à l’arme automatique.

Dimanche matin, des habitants du Chemin-Bas d’Avignon avaient déjà alerté la police sur des hommes cagoulés et portant des armes automatiques, venus de l’extérieur du quartier et qui avaient déambulé pendant environ une heure. On ignore à ce stade si cet incident est lié à l’homicide qui s’est produit le soir dans le même quartier.