Luc-Emmanuel Maestro a disparu depuis le 30 mai. Cet habitant de Bassens, près de Bordeaux (Gironde)​, aurait quitté son domicile à vélo ce jour-là et n’aurait pas donné signe de vie depuis. L’homme âgé de 49 ans est parti au guidon d’un deux-roues tout-terrain de couleurs gris et orange, selon l’avis de recherche et l'appel à témoins lancés ce mardi par la police nationale.

Luc-Emmanuel Maestro a les cheveux courts, châtains grisonnants avec une calvitie partielle. Il mesure 1,67 m et de corpulence plutôt mince.

Toute personne susceptible de pouvoir transmettre des informations à la police est priée de téléphoner au commissariat central de Bordeaux au 05.57.85.73.19 ou au 08.00.00.49.38 (en soirée).