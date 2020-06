Une voiture de gendarmerie (illustration) — SYSPEO/SIPA

Dimanche après-midi, le corps d’un homme d’une vingtaine d’années a été découvert par un promeneur dans le canal des Costières, à Bellegarde (Gard). Des traces de coups ont été retrouvées sur le cadavre. Deux hommes avaient été placés en garde à vue.

On en sait désormais un peu plus sur cette mystérieuse affaire, qui occupent les gendarmes de Nîmes : la victime et les deux mis en cause se connaissaient de longue date, et habitaient le même quartier, a indiqué à Midi Libre Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes.

Transporté jusqu’au canal

« Le jour des faits, ils sont partis pour une soirée tous les trois dans un département voisin, poursuit le magistrat. Il semblerait qu’ils aient consommé beaucoup de boissons alcoolisées. Au cours de cette soirée, les relations se seraient tendues, entre la victime et l’un des mis en cause. C’est lors du retour dans le Gard que le drame est survenu. »

Les deux hommes sont soupçonnés de s’en être pris violemment à la victime, lui assénant des coups, notamment à la tête avec une arme blanche. Ils sont ensuite accusés d’avoir transporté le corps du jeune homme, décédé, jusqu’au canal des Costières.

Une autopsie a été diligentée, pour préciser les causes précises du décès.