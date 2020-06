Les pompiers du Morbihan se sont mis à l’eau samedi pour porter secours à un homme en difficulté à Larmor-Plage, tout près de Lorient​. Cet homme âgé d’une trentaine d’années était visiblement tombé de son annexe et tentait tant bien que mal de ramener son embarcation sur la terre ferme. Il s’est retrouvé en grande difficulté, prisonnier d’une épaisse couche d'algues vertes.

Ce sont des témoins qui ont alerté les pompiers vers 18 h, voyant l’homme en mauvaise passe dans l’anse de Zanflamme, à Kernevel. Torse nu, l’homme ne parvenait pas à regagner le rivage et a été secouru par deux pompiers. Il a été pris en charge et transporté par le SMUR en urgence relative vers le centre hospitalier du Scorff, à Lorient.

Les images diffusées par Ouest-France montrent bien la présence des algues, encerclant la victime et les secours. Présentant une eau peu profonde, l’anse de Zanflamme est régulièrement tapissée d’algues vertes. Depuis quelques jours, certains habitants du secteur avaient commencé à alerter de la présence massive des ulves à Kernevel.

C'est beau ce bleu et ce vert, non ? les algues vertes viennent s'échouer dans l'anse de Zanflamme @LarmorPlage @LorientAgglo

C'est l'envahissement total et ça pue !💩

au fond on devine la base sous marine de @VilledeLorient

Une dame m'a dit que c'est dangereux pour notre santé pic.twitter.com/O7VrjEMcFD