L'incendie d'un entrepôt à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) obscurcit le ciel au nord de Paris. — Capture d'écran Twitter @PompiersParis

Il est recommandé d’éviter le secteur de la rue Sadi-Carnot à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, à un kilomètre du boulevard périphérique. Un incendie a éclaté en fin d’après-midi dans un entrepôt, indique les pompiers de Paris sur Twitter.

Intervention en cours : feu d'entrepôt rue Sadi Carnot à Aubervilliers, évitez le secteur. pic.twitter.com/13FRw1n9eR — @PompiersParis (@PompiersParis) June 5, 2020

Cet incendie agite les réseaux sociaux – plus de 3.000 tweets avec le mot Aubervilliers dedans – avec de nombreuses vidéos ou photos postées pour montrer la violence du sinistre.

Gros feu a Aubervilliers 🔥 pic.twitter.com/EtH0blWTHV — Floki (@Milas7771) June 5, 2020

Le sinistre est visible depuis le nord de Paris mais aussi à plusieurs kilomètres du foyer.

Ou pas.

Depuis Bordeaux je peux voir le panache de fumée d Aubervilliers — eastwood (@EastwoodNordine) June 5, 2020

Il y a un peu plus d’un an, un incendie spectaculaire avait eu lieu à Aubervilliers. Il s’était déclenché dans un entrepôt désaffecté d’une grande surface et s’était propagé à trois entrepôts de stockage.