On a appris, ce jeudi, que le parquet de Rennes a ouvert deux nouvelles informations judiciaires dans le cadre de l’enquête sur l’opération policière controversée qui avait conduit à la mort de Steve Maia Caniço.

La mort de ce jeune homme, lors de la Fête de la musique 2019 à Nantes, avait suscité une vive émotion et de vives critiques.

Du nouveau dans l’affaire Steve. Le parquet de Rennes a ouvert deux nouvelles informations judiciaires dans le cadre de l’enquête sur l’opération policière controversée qui avait conduit à la mort de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique 2019 à Nantes.

Alors qu’une information judiciaire « contre X » pour « homicide involontaire » est ouverte depuis l’été 2019 dans cette affaire, le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc a indiqué ce jeudi qu’au total « trois informations judiciaires » sont instruites à Rennes par un même magistrat instructeur.

Deux nouvelles informations judiciaires

L’une est ouverte « contre X » pour « blessures involontaires, non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui et violences volontaires sans ITT par personne dépositaire de l’autorité publique », précise le procureur, confirmant des informations du journal Ouest-France. Une plainte en ce sens avait été déposée par l’avocate Marianne Rostan pour 89 plaignants visant les infractions de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique, mise en danger de la vie d’autrui et non assistance à personne en danger.

L’avocate espère que certains de ses clients soient entendus dans le cadre des investigations « pour comprendre comment eux ont vécu cette scène ». « Le fait qu’il y ait une instruction permet aussi de se porter partie civile, d’avoir accès au dossier et de comprendre enfin ce qu’il s’est passé », a-t-elle ajouté.

La famille de Steve bientôt reçue par le magistrat instructeur

Une troisième information judiciaire « contre X » pour « violences volontaires avec arme, en réunion et sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation en réunion d’un bien d’utilité publique s’agissant de la prise à partie des forces de l’ordre », est également ouverte à Rennes, où le dossier, instruit au départ à Nantes, a été dépaysé.

Selon le procureur, « les investigations diligentées se concentrent à ce stade sur l’ensemble des expertises techniques tendant à avoir la vue la plus exhaustive possible du déroulement des faits ».

« Elles viendront compléter les nombreux témoignages déjà recueillis dans le cadre des enquêtes ouvertes après les faits par le parquet de Nantes », souligne Philippe Astruc, précisant qu'« aucune mise en examen n’est encore intervenue ».

Le magistrat instructeur recevra prochainement la famille de Steve « pour leur donner la primeur de ces éléments techniques », ajoute le procureur.

Un drame qui avait suscité une vive émotion et de vives critiques

La disparition de cet animateur périscolaire de 24 ans, dont le corps a été retrouvé le 29 juillet dans la Loire, a suscité une très forte émotion et de vives critiques sur l’intervention des forces de l’ordre dans la nuit du 21 au 22 juin.

Des participants au sound system en bord de Loire avaient relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène, plusieurs avaient chuté dans le fleuve. Steve Maia Caniço ne savait pas nager, selon ses proches.