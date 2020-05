Le Samu-Smur (illustration) — J.S. Evrard / SIPA

Ce mercredi après-midi, une mère de famille et ses deux enfants ont été emportés par les vagues sur la plage centrale d’Ondres dans les Landes, à une dizaine de kilomètres au sud d’Hossegor. Vers 17h30, ils ont été surpris par l’océan alors qu'ils se trouvaient au bord de l’eau, rapporte France Bleu Gascogne.

La mère a réussi à ramener le plus jeune de ses deux fils sur la plage mais pas le second. Il a fallu l’intervention d’un jeune nageur sauveteur, d’un agent municipal présent sur la plage pour faire de la médiation sur les mesures sanitaires et d’un surfeur pour le sortir de l’eau.

Les secours ont réussi à le réanimer au bout de longues minutes. Il a été héliporté par le Smur, en direction du centre hospitalier de Bayonne. Son pronostic vital serait engagé selon Sud Ouest. La mère de famille et le grand frère ont également été hospitalisés ainsi qu’une femme de 64 ans présente sur place et très choquée.