Un panneau indiquant les urgences d'un hôpital (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Une fille de 11 ans est-elle décédée des suites d’une erreur médicale ? Mercredi, l’enfant est morte, à l’hôpital De Villeneuve, à Montpellier (Hérault) où elle avait été transférée après sa prise en charge lundi à l’hôpital de Sète, relate Midi Libre.

Selon le témoignage de sa mère, une Frontignanaise, recueilli par le quotidien, la fillette avait été admise aux urgences du Centre hospitalier, tandis qu’elle avait « très mal au ventre ». Elle aurait reçu, poursuit le quotidien régional, une « injection accidentelle de 5 mg d’adrénaline, au lieu d’une ampoule de Spasfon ».

L’hôpital n’a pas encore réagi pour l’instant

Son état de santé se serait alors brusquement dégradé. « Elle s’est mise à trembler, et à vomir du sang et puis son cœur s’est arrêté, rapporte la mère de la victime. Elle est restée deux heures en réanimation à Sète, puis ils l’ont transféré au CHU à Montpellier. »

Sollicitée mercredi par 20 Minutes, la direction de l’hôpital de Sète devait réagir par le biais d’un communiqué, que nous n’avons pas reçu, malgré nos relances.

L’Agence régionale de la santé et l’hôpital de Montpellier n’ont pas, non plus, répondu à nos demandes. La maman a indiqué à Midi Libre son intention de déposer plainte.