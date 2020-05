La grande plage de Plouharnel, dans le Morbihan. — Google Maps / Street View

Le corps sans vie d'un surfeur de 35 ans a été retrouvé ce mercredi matin vers 8 h 30 sur le site de Sainte-Barbe, à Plouharnel, dans le Morbihan. Alertés par des témoins, les pompiers n’ont rien pu faire pour sauver l’homme, qui a été déclaré sur place. La gendarmerie de Carnac était également sur les lieux.

Situé à l’entrée de la presqu’île de Quiberon, le spot de Sainte-Barbe est bien connu des amateurs de glisse. Ce mercredi, les conditions étaient idéales pour surfer avec un léger vent offshore (vent de terre creusant les vagues) et des vagues d’environ un mètre.

Les accidents de mer se multiplient ces derniers jours sur le littoral breton. Six personnes ont perdu la vie depuis le 19 mai et la mort d'un apnéiste à Locquirec, dans le nord Finistère. Depuis, un autre apnéiste, deux nageurs et un pêcheur sont décédés. Les autorités lancent un appel à la prudence.