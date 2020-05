L'incendie à Curgies. — SDIS du Nord

Mardi, peu avant 16h30, un incendie s’est déclaré sur le site du centre d’enfouissements Sita, à Curgies, près de Valenciennes, dans le Nord. Mercredi matin, les pompiers étaient encore affairés à tenter de circonscrire le feu.

« Déchets industriels non dangereux »

Dans des circonstances qui restent à déterminer, un incendie touche actuellement le centre d’enfouissement technique Sita sur lequel, selon les pompiers, sont enterrés des « déchets industriels non dangereux ». Les secours sont intervenus en nombre dès 16h30, mardi. Cinq lances ont été mises en œuvre et 52 hommes ont été mobilisés au plus fort du sinistre.

Selon les pompiers, il n’y a ni blessé, ni intoxiqué à déplorer. Cependant, les flammes se sont propagées sur une surface d’environ 4.000 m2. De l’aveu même des secours, l’intervention « sera de longue durée ». Au moment où nous écrivons ces lignes, cela fait plus de 18h qu’ils luttent contre les flammes.