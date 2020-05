FAKE OFF Une courte vidéo montrant des jeunes hommes voler le sac et le collier d'une dame âgée est devenue virale sur les réseaux sociaux

L'agression a eu lieu dimanche à Paris — capture d'écran Twitter

Une vidéo partagée sur Twitter et Facebook montre plusieurs jeunes s’attaquer à une dame âgée pour lui voler son sac et son collier.

La scène aurait été filmée dans le 13e arrondissement de Paris, selon la personne qui l’a postée en premier.

Elle a été captée dans la capitale dimanche, et non lundi comme l’affirment plusieurs publications, comme a pu le vérifier 20 Minutes. Selon nos informations, deux suspects ont été interpellés lundi à Saint-Denis et ont été placés en garde à vue.

36 secondes de violence. La vidéo montre un homme aux cheveux blancs entrer dans une résidence. Il tient la grille à une jeune fille avec son vélo ainsi qu’à une dame âgée qui le suivent. Soudain, cette dernière est agressée par plusieurs jeunes hommes, portant des masques chirurgicaux, qui arrivent derrière elle et qui tentent, visiblement, de lui voler son sac à main. L’homme aux cheveux blancs et la jeune fille essaient tant bien que mal de s’interposer, de les repousser dans la rue afin de fermer la grille. Les coups pleuvent. Finalement, la petite bande prend la fuite en courant.

Ces images ont été relayées par plusieurs personnalités publiques, notamment d’extrême droite, comme Damien Obrador, conseiller municipal RN de Cabanac-et-Villagrains (Gironde), ou l'eurodéputé RN Gilbert Collard.

La vidéo a été initialement publiée sur Facebook, lundi en début d’après-midi. « Les lâches et ça pullule en France ! Paris 13 à l’instant ! Pour Camélia Jordana », écrit l’auteur de la publication, que 20 Minutes a tenté de joindre sans succès. L’origine exacte de la vidéo n’est pas précisée.

Capture d'écran de la vidéo virale présentant un vol à Paris - Capture d'écran

FAKE OFF

Selon les informations de 20 Minutes, cette agression a bien eu lieu rue des Frigos, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle s’est en revanche déroulée dimanche et non lundi. Deux victimes se sont rendues au commissariat pour déposer plainte pour le vol d’un sac à main et d’un collier. Une enquête de flagrance a été ouverte pour vol avec violence en réunion sur personne vulnérable.

Selon une source policière, deux suspects ont été interpellés lundi en fin d’après-midi, à Saint-Denis. Des policiers, qui patrouillaient à proximité de la station de tramway « marché de Saint-Denis », avaient consulté la vidéo qui circulait donc sur les réseaux sociaux depuis le début de l’après-midi. Et ils ont reconnu, sur un quai, les deux hommes qui portaient les mêmes vêtements que ceux des auteurs du vol. L’un d’eux est soupçonné d’être celui qui a arraché le sac et le collier de la dame âgée, le second, d’être celui qui l’a ramassé par terre avent de partir en courant.

Tous deux âgés de 17 ans, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Denis. Contacté ce mardi par 20 Minutes, le parquet de Paris n’avait pas encore répondu à nos sollicitations sur les suites de la garde à vue au moment de la publication de cet article.