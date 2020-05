Des pompiers sur un feu de forêt (illustration) — LODI Franck/SIPA

Un homme est suspecté d’avoir allumé plusieurs incendies l’été dernier aux alentours du Vigan (Gard), a appris 20 Minutes ce lundi auprès de François Schneider, procureur de la République d’Alès. Agé de 27 ans, il aurait avoué les faits, note le représentant du parquet.

L’homme aurait déclaré aux gendarmes, lors de sa garde à vue, être fasciné par les sapeurs-pompiers et vouloir à tout prix les voir en intervention.

Convoqué devant le tribunal

En attendant sa comparution devant le tribunal correctionnel, le 6 novembre prochain, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d’une obligation de soins.

L’été dernier, de très nombreux incendies avaient éclaté dans le département du Gard, donnant du fil à retordre aux sapeurs-pompiers. Plus d’un millier d’hectares étaient partis en fumée, le plus lourd bilan depuis plus de 20 ans.