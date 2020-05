Photo d'illustration de la police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Le groupe de sécurité de proximité (GSP) de la police est intervenu dans un logement de Vaulx-en-Velin (Rhône) dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 0 h 45, un homme de 34 ans présentant cinq antécédents judiciaires a été interpellé pour violences conjugales et menaces de mort sur conjoint. La police évoque un différend ayant eu lieu avec sa compagne quelques heures plus tôt. D’après la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), le suspect aurait frappé à l’œil gauche et menacé de mort à plusieurs reprises sa compagne.

Très choquée, la victime s’est réfugiée dans la foulée au domicile de sa famille, situé tout près de là à Vaulx-en-Velin. La victime aurait expliqué à la police qu’il s’agissait de « faits habituels » et qu’elle n’avait jamais voulu déposer plainte. Elle s’est vue remettre par le médecin un certificat médical mentionnant 1 jour d’ITT. Présenté au parquet samedi en vue d’une comparution immédiate, le suspect a été placé en détention.