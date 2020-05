Illustration d'une embarcation de la SNSM. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Une partie de pêche a tourné au drame samedi soir dans le Morbihan​ avec le décès d’un homme de 55 ans. La victime était partie seule pêcher un peu après 21h au niveau de la pointe du Talud à Ploemeur près de Lorient. Inquiets de ne pas le voir revenir, ses proches sont partis à sa recherche avant d’alerter les secours ce dimanche à 5h du matin.

Trois semi-rigides de la SNSM et des pompiers ainsi que l’hélicoptère Dragon 56 de la Sécurité civile et une patrouille terrestre de la gendarmerie ont alors été mobilisés pour tenter de retrouver le quinquagénaire. Après plusieurs heures de recherche, son corps sans vie a finalement été retrouvé flottant au large entre Lorient et l’île de Groix. Son décès a été constaté à 11h par un médecin, a indiqué la préfecture maritime de l’Atlantique.