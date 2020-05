2.000 paquets de cigarettes issues d'un trafic ont été retrouvées dans l'appartement toulousain. Illustration. — Chamussy / Sipa

L’immeuble, situé dans le quartier de Bagatelle à Toulouse, était sous la surveillance de policiers de la brigade anticriminalité (BAC). Quand ils ont vu une femme sortir du bâtiment avec une cartouche de cigarettes sous le bras, les agents ont su que l’adresse était la bonne. Ils se sont rendus dans un appartement, et ont interpellé deux hommes, mardi vers midi.

Agés de 20 et 32 ans, ces derniers sont soupçonnés de trafic de tabac. Lors de la perquisition dans le logement qui servait de point de vente, 2.000 paquets de cigarettes, dont la provenance n’a pas filtré, ainsi que de l’argent liquide ont été retrouvés. Le duo a été placé en garde à vue.

La vente de tabac a augmenté de plus de 23,7% entre le 1er avril et le 30 avril 2020 dans le réseau des buralistes français, notamment dans le Sud-Ouest, en raison de la fermeture des frontières avec l’Espagne et Andorre pour cause de confinement.