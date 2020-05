MÉSAVENTURE Le septuagénaire a été retrouvé sain et sauf ce lundi matin

Illustration d'un pêcheur, ici dans la baie du mont Saint-Michel. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Une partie de pêche entre copains a failli tourner au drame dans les Côtes-d’Armor, comme le rapportent les gendarmes sur leur page Facebook. Dimanche soir vers 22h, un homme de 70 ans et trois amis se sont donné rendez-vous à la pointe des Guettes à Hillion pour pêcher des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, une activité pourtant interdite.

Mais une heure plus tard, le septuagénaire manquait à l’appel. Après avoir mené des recherches, ses collègues de pêche ont alors prévenu les secours. Dès 5h ce lundi matin, douze gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés pour tenter de retrouver le septuagénaire. A 8h30, ce dernier a finalement réussi à joindre sa famille pour leur indiquer qu’il était sain et sauf.

Trempé et trébuchant, il trouve refuge chez un artisan

« Rattrapé par la marée montante, il a eu le bon réflexe de se laisser dériver dans une eau à 12° », indiquent les gendarmes, précisant que le septuagénaire avait accosté à Martin Plage sur la commune de Plérin. De là, il a marché « trempé et trébuchant, sur quelques kilomètres sans croiser personne, jusqu’à l’atelier d’un artisan » où il a trouvé refuge.

« Une mésaventure qui se termine bien pour ce senior imprudent et fautif, qui reconnaît avoir eu beaucoup de chance », concluent les gendarmes.