Vue extérieure de la prison des hommes de Rennes-Vezin, où un détenu a pris en otage un médecin puis la directrice adjointe. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Une prise d’otage s’est déroulée à la prison de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine) ce jeudi en fin de matinée, a-t-on appris auprès du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière. Un médecin de l’établissement, puis la directrice adjointe, ont été retenus par un détenu âgé de 28 ans. D’après le procureur de la République Philippe Astruc, l’homme était muni d’une lame de rasoir.

Alertés, les gendarmes et les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) qui agissent dans le milieu pénitentiaire ont réussi à raisonner le détenu. Ce dernier s’est rendu en début d’après-midi et a été placé en garde à vue. Incarcéré depuis juillet 2016 « pour des faits d’atteinte à l’autorité », l’homme aurait justifié son geste par « une demande de transfèrement non satisfaite », selon le procureur. Le détenu était libérable en décembre 2023, précise Philippe Astruc.