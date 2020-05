Illustration d'une voiture de police à Paris. — Mathieu Cellard/SIPA

Un homme de 36 ans a reçu une dizaine de coups de couteau après s’être disputé avec un individu d’une trentaine d’années avec lequel il buvait des bières, mercredi soir à Alfortville (Val-de-Marne), apprend 20 Minutes de source policière. Il a été transporté dans un état grave à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais ses jours ne sont plus en danger ce jeudi.

L’affaire débute vers 23 h, sentier de Villiers. La victime se trouvait en compagnie d’un ami et d’un troisième homme, avec lequel une dispute a éclaté pour une raison qui reste à déterminer. Ce dernier s’est éloigné, avant de revenir armé d’un couteau. Il a porté à la victime six coups au thorax et cinq dans la cuisse droite, avant de prendre la fuite à pied.

Une enquête confiée à la PJ

La victime a été examinée sur place par le Samu avant d’être transportée à l’hôpital. Son pronostic vital a, un temps, été engagé. Le service départemental de police judiciaire est chargé des investigations.