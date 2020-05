Les montres volées sont estimées entre 9.000 et 77.000 euros (illustration) — Wallace/BPI/Shutterstoc/SIPA

A l’heure du déconfinement, les vols de montres de luxe repartent de plus belle. Lundi, un peu après 19h, deux individus ont fait irruption dans un magasin de vêtements boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. L’un des deux malfaiteurs a maintenu la gérante à la gorge tandis que son complice lui volait sa Rolex et son téléphone. Ils ont ensuite pris la fuite à scooter. La victime, ayant fait un malaise et souffrant du poignet, a été transportée à l’hôpital Saint Antoine. Le préjudice est estimé à 10.000 euros. L’enquête a été confiée au commissariat de l’arrondissement.

Une heure plus tard, dans le 17e arrondissement, un homme s’est lui aussi fait dérober sa Rolex d’une valeur de 77.000 euros. Stationné avenue des Ternes, il attendait à l’extérieur une amie quand un individu s’est approché de lui et lui a demandé s’il pouvait prendre en photo son 4x4 Mercedes de couleur vert pomme. Puis, il lui a arraché sa montre avant de prendre la fuite… en taxi. La victime n’a pas été blessée et a déposé plainte. L’enquête a été confiée au commissariat du 17e arrondissement.

Enfin, à 3 hdu matin, une personne a indiqué aux policiers s’être fait voler sa Rolex d’une valeur de 9.000 euros, ainsi que son téléphone et ses écouteurs. Elle a expliqué avoir été accostée devant son domicile, avenue Victor-Hugo dans le 16e arrondissement, par deux individus qui l’ont menacé avec une arme de poing et un couteau. L’enquête a été confiée au 1er district de police judiciaire​.