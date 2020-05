Un agent de police. (illustration) — Tristan Reynaud/SIPA

Une femme est entre la vie et la mort ce dimanche à Toulouse. Elle a reçu deux coups de couteau au niveau du cou et du thorax samedi soir dans un immeuble rue d’Auch, à la limite entre les quartiers Bagatelle et Croix-de-Pierre, rapport La Dépêche du Midi. L’auteur présumé des coups serait l’un de ses voisins. Il a immédiatement été interpellé sur place par les forces de l’ordre.

Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un différend de voisinage. Après avoir été poignardée, la victime a réussi à s’enfermer chez elle avant de prévenir les secours. Prise en charge dans un état d’urgence absolu, son pronostic vital est engagé. Ses poumons ont été touchés.

Son voisin, placé en garde à vue, est actuellement entendu par les policiers.