La petite promenade ne s’est pas déroulée comme prévu. Vendredi soir, une femme d’une quarantaine d’années n’est pas rentrée de la petite sortie qu’elle s’était accordée sur l’île de Sieck, dans le Finistère. Vers 20h15, après avoir été prévenus par une de ses amies, les pompiers ont donc sauté dans leur canot pneumatique pour porter secours à la promeneuse, rapporte le journal Ouest-France.

Ils ont bel et bien retrouvé la femme, saine et sauve, qui leur a indiqué qu’elle avait prévu de passer la nuit sur place. Coincée par la marée, elle attendait que la mer soit basse pour pouvoir faire demi-tour et rentrer à pied ! Les pompiers l’ont ramenée illico sur le continent, où l’attendaient les gendarmes. Elle a été verbalisée pour non-respect du confinement.