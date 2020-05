Un véhicule du Samu (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Un différend entre deux familles du quartier pourrait être à l’origine de la rixe mortelle. Lundi après-midi, un homme de 22 ans est mort après avoir été poignardé à deux reprises au niveau du cœur chemin des Molières à Firminy, dans la Loire, rapporteLe Progrès.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, vivant à Saint-Etienne, serait le petit-fils de l’une des deux familles impliquées dans ce conflit de voisinage. Lundi, dans le cadre d’une bagarre avec un autre homme, il a été poignardé et laissé dans un bain de sang dans la cour d’un ensemble d’immeubles. Alertés par des habitants, les pompiers ont pris en charge le jeune homme et ont tenté de la ranimer. En vain.

Deux hommes en garde à vue

Peu après les faits, deux hommes de 20 et 25 ans ont été interpellés. L’un à son domicile et le second a fini par se rendre à la police après avoir pris la fuite. Ils ont été placés en garde à vue. L’enquête, confiée à La brigade criminelle de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), devrait permettre d’établir qui a porté les coups mortels.