A la vue de la voiture de police, il a enjambé la balustrade et a sauté. Un homme de 20 ans doit être présenté ce lundi au parquet de Lyon, en vue d’être jugé en comparution immédiate pour un cambriolage survenu jeudi dernier à Oullins, indique la police.

Ce jour-là, le suspect a été surpris en flagrant délit par une patrouille de police, alertée d’un cambriolage en cours dans le secteur où elle circulait. En voyant les forces de l’ordre débarquer, l’homme a sauté depuis le balcon sur lequel il se trouvait, atterrissant, sonné, sur le sol, trois mètres plus bas, précise la sûreté du Rhône. Les policiers ont alors profité de « l’étourdissement » du suspect pour l’interpeller et récupérer un sac à dos et des sacs en plastique en sa possession.

Un casier chargé

A l’intérieur du logement visé, les policiers ont découvert que la vitre de la chambre avait été fracturée et le volet roulant détérioré. Le suspect, condamné à huit reprises par le passé et interpellé la semaine dernière pour des faits similaires, a été placé en garde à vue. Il aurait refusé de s’exprimer lors de son audition, précise la sûreté du Rhône.