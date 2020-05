FAITS DIVERS Le père de l’enfant et sa compagne ont été placés en détention provisoire dans la nuit de dimanche à lundi

La cité judiciaire de Rennes, qui abrite le tribunal de grande instance. — C. Allain / 20 Minutes

Il avait quatre ans et demi et est décédé vendredi des suites d’un traumatisme crânien. Trois jours après la mort de Théo aux urgences pédiatriques du CHU de Rennes, son père et la compagne de ce dernier ont été écroués dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes.

Habitant Dol-de-Bretagne, non loin de Saint-Malo, l’homme de 28 ans et sa compagne, âgée d’une vingtaine d’années, ont été mis en examen pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de 15 ans et violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ». Contacté, le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc se refuse à tout commentaire sur ce drame qui s’est produit vendredi.

L’hypothèse d’un « acte de violence » est privilégiée

Les sapeurs-pompiers avaient été appelés en fin de journée pour prendre en charge l’enfant « en état de mort cérébrale », qui était décédé peu après son arrivée au CHU. Le père et sa compagne, qui n’est pas la mère biologique de l’enfant, avaient été placés en garde à vue vendredi soir. L’hypothèse d’un « acte de violence » est privilégiée par les enquêteurs pour expliquer le décès du garçon.