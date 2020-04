Des masques de protection contre le coronavirus. Illustration. — Mourad Allili / Sipa

Un ou plusieurs escrocs se sont fait passer pour une entreprise existante et ont proposé à des pharmacies de leur vendre des équipements et produits de protection contre le coronavirus. Les arnaqueurs ont faxé à 22.000 pharmacies de France des propositions de vente de masques, sur-chaussures, lingettes désinfectantes ou gel hydroalcoolique. L’offre semblait provenir du groupe Créapharm, basé à Reims ( Marne), raconte France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi.

Le groupe usurpé compte porter plainte

Le logo de l’entreprise figurait sur les documents et plusieurs destinataires des fax ont appelé le numéro qui y était indiqué. Ils souhaitaient passer commande de ces références si difficiles à trouver et proposées à des tarifs étonnamment raisonnables. « Il faut d’abord nous faire parvenir votre paiement et ensuite, seulement, vous recevrez vos produits et votre facture », s’est entendu répondre un client potentiel.

Face à cette usurpation de son nom et de son logo, Créapharm a annoncé son intention de porter plainte. « Sur ce fax, l’adresse mail indiquée est mauvaise, le numéro de téléphone ne correspond à aucun numéro utilisé au sein de notre groupe et lorsque vous regardez l’IBAN de la banque, elle correspond à un compte qui se trouve en Angleterre. Evidemment, tout cela est frauduleux », a dénoncé auprès de France Bleu Eric Placet, président du groupe.