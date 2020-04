Les policiers impliqués intervenaient dans le cadre d'un vol en réunion (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

Lors d’une intervention filmée par un témoin, un policier a traité un suspect de « bicot ». Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux où elles ont suscité une vague d’indignation.

Deux enquêtes ont été ouvertes, confiées à l’IGPN, la police des polices.

Les policiers impliqués intervenaient dans le cadre d’un vol en réunion commis sur un chantier à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, selon les procès-verbaux consultés par 20 Minutes.

Les images ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Diffusées dimanche sur Twitter par le journaliste Taha Bouhafs, elles montrent des policiers interpeller un homme dans la pénombre. L’un d’entre eux lance alors : « Un bicot comme ça, ça nage pas ! » « Ah ah ! Ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied ! » lui répond, amusé, un autre agent. Dans une seconde vidéo mise en ligne, on entend le suspect, emmené dans un fourgon, crier et des policiers rire.

Alors que les réactions se multiplient, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, a assuré sur Twitter que « toute la lumière sera faite » sur cette affaire, ajoutant que « le racisme n’a pas sa place dans la police républicaine ».

Rapidement, deux enquêtes – une administrative et l’autre judiciaire – ont d’ailleurs été ouvertes et confiées à l’l'IGPN, la police des polices. 20 Minutes a pu consulter les procès-verbaux d’interpellation. Deux documents qui retracent le déroulement des événements du point de vue des fonctionnaires de police qui sont intervenus.

Refus d’obtempérer

A 0h52, des policiers de la BAC des Hauts-de-Seine patrouillent quand ils sont informés que trois individus sont en train de commettre un vol sur un chantier Eiffage, rue Pierre-Curie, à Asnières-sur-Seine. Immédiatement, ils se rendent sur place où ils retrouvent des renforts en uniforme. Un suspect, vêtu d’un pantalon de jogging clair, d’un haut foncé et d’un bonnet rouge, est vu en train de faire le guet. Placé sous les caméras de surveillance de la ville, il semble téléphoner à ses deux complices, tout habillés de noir, qui se trouvent sur le chantier. A l’aide d’un coupe-boulons, ces derniers forcent plusieurs boîtes à outils afin d’en dérober le contenu, qu’ils placent dans un sac de gravats blanc.

🔴 GLAÇANT



À L’ile-Saint-Denis très tôt ce matin(1h43), lors d’une interpellation des policiers repêchent un homme qui s’est jeté dans la Seine pour leur fuir, je vous laisse découvrir la suite : pic.twitter.com/vcqepo7NNZ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 26, 2020

A 1h20, le guetteur vient les retrouver sur le chantier. Le trio se concerte et prend ensuite la direction de la sortie. Les suspects montent dans une Renault Laguna verte, stationnée avenue des Grésillons, et démarrent en trombe. Gyrophare en marche, une voiture de police arrive en sens inverse et s’immobilise au milieu de la rue. Un policier en sort, avant de remonter à l’intérieur immédiatement, évitant ainsi d’être percuté par les fuyards qui ne comptent visiblement pas se faire prendre. Sur les ondes, les agents annoncent ce refus d’obtempérer. Une course-poursuite commence.

Saut dans la Seine

La Renault Laguna des suspects emprunte plusieurs rues avant de se retrouver sur le quai d’Asnières, à Villeneuve-La-Garenne, en direction du pont de l’Ile-Saint-Denis. Soudain, à hauteur du numéro 42, les suspects abandonnent leur véhicule. Deux d’entre eux, le chauffeur et le passager arrière, prennent la fuite à pied dans des directions opposées. Le troisième part en direction de la Seine, enjambe le parapet, et se jette dans le fleuve.

Une autre patrouille de police arrive sur les lieux et traverse le pont pour tenter de retrouver le fuyard. A l’aide de lampes, ils l’aperçoivent nager au milieu de la Seine, essoufflé, et lui intiment l’ordre de le sortir de l’eau afin qu’il ne se noie pas. Comme le suspect se montre hésitant, ils décident d’aller à l’eau pour le récupérer. Finalement, ils parviennent à l’attraper alors qu’il se laisse dériver et le ramènent au bord pour le sortir du fleuve. Ils l’interpellent quai du Moulin, à l’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et lui passent les menottes à 1h40. Le suspect fait ensuite l’objet d’une palpation de sécurité tandis que les agents prennent son identité.

Filmés par un témoin

Samir E., un Egyptien de 27 ans résidant à Saint-Denis, est emmené vers un fourgon. C’est à ce moment-là que les policiers auraient tenu ces propos racistes. La scène a été filmée par un témoin depuis sa fenêtre. C’est cet habitant qui, choqué, a envoyé les images à Taha Bouhafs, écrit ce dernier sur son compte Twitter.

Le suspect est conduit à l’hôpital. Après avoir été examiné, son état de santé a été déclaré compatible avec une garde à vue. Pendant ce temps, les policiers de la BAC retournent sur le chantier pour effectuer des constatations. Ils ramènent également le matériel volé retrouvé, essentiellement des outils.

Si les faits sont avérés, ils doivent être sanctionnés. Les #policiers sont à l’image de la diversité de la population, portent secours quotidiennement sans distinction et ne cautionnent en aucun cas ce type de propos. #IleSaintDenis #IGPN #confinement https://t.co/p8IiV1zHWt — Synergie-Officiers (@PoliceSynergie) April 27, 2020

« Le matériel objet du vol ayant été restitué et l’individu ayant fait l’objet d’une décision administrative d’obligation de quitter le territoire français au regard de sa situation irrégulière, le parquet a décidé de classer la procédure pour ce motif et a levé la garde à vue » dimanche, indique la procureure de la République de Nanterre dans son communiqué.

« Si les faits sont avérés, ils doivent être sanctionnés »

En revanche, Catherine Denis souligne avoir saisi l’IGPN « d’une enquête judiciaire pour injures à caractère raciste et violences par personne dépositaire de l’autorité publique ». L’IGPN a également été saisie par la préfecture de police « afin de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles les policiers sont intervenus et déterminer l’identité des auteurs des propos entendus », a-t-elle indiqué.

Le syndicat Unité SGP Police-FO rappelle, dans un communiqué, que « le policier, comme tout citoyen, a le droit à la défense et est présumé innocent ». « Une enquête déterminera les responsabilités et des sanctions seront prises le cas échéant », ajoute l’organisation syndicale, estimant que cet « acte isolé » ne représente pas les « valeurs républicaines » portées par les agents. « Si les faits sont avérés, ils doivent être sanctionnés. Les policiers sont à l’image de la diversité de la population, portent secours quotidiennement sans distinction et ne cautionnent en aucun cas ce type de propos », complète le syndicat Synergie officiers sur Twitter.