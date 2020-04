L'hélicoptère de la société mandatée par l'EID s'est crashé lors d'une procédure de démoustication. — EID Méditerranée

Deux jours après le double crash d’avions d’épandage sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer, c’est un hélicoptère qui s’est abîmé entre Sète et Marseillan. Là encore, le pilote est sain et sauf et ne souffre que de quelques contusions. L’aéronef a en partie pris feu mais n’a brûlé que quelques roseaux sur ce territoire très marécageux.

L’hélicoptère appartenait à la compagnie Giragri, missionnée par l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale de Démoustication) pour une partie des traitements aériens de lutte antilarvaire des moustiques.

Vendredi, déjà deux avions accidentés du côté de Narbonne

« Il effectuait un traitement sur les gîtes en eau des espèces de moustiques nuisants, dont les œufs ont éclos après les intempéries de la semaine dernière, explique l’EID. Cette intervention dominicale répondait à la nécessité d’agir avant l’émergence des moustiques adultes, sachant que des vents sont prévus à partir de ce lundi, compliquant les opérations aériennes. » L’enquête a été confiée à la gendarmerie.

Vendredi, ce sont deux avions de la société Delta 2 qui s’étaient crashés sur la plage de Saint-Pierre-la-Mer, près de Narbonne. Ces avions étaient en transit pour réaliser des traitements de démoustication dans le département des Pyrénées-Orientales, après les mises en eau consécutives aux fortes pluies des derniers jours. « En raison du manque de visibilité, les deux pilotes ont décidé d’atterrir sur la plage, mais la surface meuble a provoqué leur retournement », avait évoqué l’EID.

Là encore les deux pilotes étaient sains et saufs.