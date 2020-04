ENQUETE La victime était âgée de 19 ans. Un différend aux motifs non encore élucidés l’aurait opposée aux deux jeunes hommes placés en garde à vue

Dix-neuf ans et tué d'un coup de fusil de chasse. La victime a été atteinte à courte distance au thorax, lors d’un différend aux motifs non encore élucidés, survenu vers 1h30 sur la voie publique dans un hameau de la commune de Saint-Aulaye-Puymango, en Dordogne. Hospitalisé à Bordeaux dans un état grave, le jeune homme y a succombé à ses blessures.

Deux jeunes hommes de 19 et 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue tôt ce samedi matin en Dordogne, a-t-on appris auprès du parquet de Périgueux. Le tireur présumé s’était retranché à son domicile, à proximité, avant que les gendarmes ne parviennent à le convaincre à se rendre sans violence, peu avant 5h00. Il a été interpellé et placé en garde à vue, ainsi qu’un autre jeune présent à ses côtés.

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre, confiée à la gendarmerie.