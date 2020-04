Illustration d'une voiture de police à Paris. — Mathieu Cellard/SIPA

L’accident a provoqué de vives tensions dans la nuit de samedi à dimanche à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). L’homme grièvement blessé à la jambe après un accident de moto impliquant la police samedi soir va porter plainte contre les forces de l’ordre, ont affirmé dimanche à l’AFP son avocat et sa famille.

Samedi vers 22h, ce jeune homme de 30 ans, qui circulait sans casque sur une moto-cross, s’est fracturé la jambe gauche en étant projeté au sol après avoir heurté la portière ouverte d’une voiture de police banalisée, qui se trouvait à l’arrêt.

Une enquête ouverte par le parquet de Nanterre

Selon la préfecture de police de Paris (PP), le motard circulait « à vive allure » quand il est arrivé au niveau de la voiture de police. « L’équipage a ouvert la portière avant-droite » pour procéder à un contrôle et l’homme a « fini sa course dans un poteau » après avoir « heurté la portière », a indiqué cette source.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête sur « l’ensemble des faits de l’accident » et sur les faits d’outrages et menaces de mort sur les policiers, a précisé le parquet. Transporté à l’hôpital pour une fracture du fémur qui lui a fait perdre beaucoup de sang, le motard est sorti du bloc dimanche matin et a l’intention de porter plainte contre les policiers, a raconté sa famille, rencontrée par l’AFP.

Deux plaintes déposées lundi

Une première plainte sera déposée lundi matin auprès du parquet de Nanterre et une seconde auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN, la police des polices), a affirmé son avocat Me Stéphane Gas.

« On n’a pas dormi de la nuit mais là, après l’opération on est soulagés », confie son père Mohamed. « J’ai cru que j’allais mourir quand ils m’ont dit qu’il avait sa jambe coupée », a-t-il ajouté en référence à une rumeur relayée samedi soir sur les réseaux sociaux avant d’être démentie.

Selon sa famille, le jeune homme qui réside actuellement chez ses parents et qui est connu des services de police, était sorti samedi soir vers 21h40 pour aller mettre de l’essence dans sa moto-cross. « Il devait aller en forêt pour s’amuser avec ses copains aujourd’hui », raconte sa sœur.

Deux versions divergentes

« Ils n’avaient pas allumé de gyrophare, ils regardent dans le rétro, il passe et comme par hasard "boum" ils ouvrent la portière », accuse le beau-frère du motard, estimant que les policiers se seraient signalés s’ils avaient voulu le contrôler.

Selon la Préfecture, qui récuse ces accusations, l’équipage avait ouvert les portières pour sortir du véhicule et le motard « a manqué de renverser le chef de bord ». Des médiateurs ont été déployés dimanche par la commune de Villeneuve-la-Garenne. Dimanche après-midi, le calme régnait sur place.