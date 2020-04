Centre de formation des cadres de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) - Image d'illustration. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

En période de confinement, la majorité des appartements était occupée. Ce mercredi, en début d’après-midi, un important incendie s’est déclenché dans un immeuble d’habitation d’Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Un enfant de deux ans, en urgence absolue, a été évacué en hélicoptère. Neuf autres personnes, dont d'autres enfants, sont dans un état grave, souffrant pour la plupart d’intoxication aux fumées ou de brûlures légères.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu s’est déclaré dans un appartement du 11e étage dans cet immeuble qui en compte quinze. La jeune victime la plus grièvement atteinte se trouvait dans ce logement avec trois autres personnes.

L’incendie a rapidement gagné tout l’étage et des fumées se sont propagées dans les étages supérieurs. S'il est désormais éteint, les sapeurs pompiers procèdent à différentes opérations pour s’assurer qu’aucune reprise de feu n’est possible, notamment entre l’isolation et les plaques de parement. On ignore encore l’origine du sinistre.