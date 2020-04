Un policier municipal (illustration) — SYSPEO/SIPA

Un homme de 33 ans est mort, mercredi soir, au commissariat de police de Béziers, où il avait été conduit par des policiers municipaux, après son interpellation, rapporte ce jeudi Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers. Il n’a pas pu être sauvé par les secours, malgré plus de 45 minutes de tentative de réanimation.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Elle a été confiée aux policiers de la sûreté départementale de Montpellier. Une autopsie du corps sera pratiquée vendredi.

Un policier municipal se serait assis sur ses fesses

Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par le procureur, cet homme aurait été contrôlé une heure plus tôt, à Béziers, pour vérifier s’il pouvait justifier de sa présence en dehors de son domicile, en raison du couvre-feu et des mesures de confinement.

Les trois policiers municipaux, qui ont été entendus dans le cadre d’une audition libre, ont indiqué que la victime aurait « refusé le contrôle et qu’il aurait adopté à leur rencontre un comportement très agressif justifiant selon eux de procéder à son interpellation », indique le procureur. « L’homme résistait alors fortement et longuement à l’interpellation. Les policiers municipaux parvenaient difficilement à le menotter puis à le faire entrer à l’arrière de leur véhicule en le maintenant sur le ventre. Un policier municipal se serait alors assis sur les fesses de l’individu encore très excité dans le but de le maintenir jusqu’à sa conduite au commissariat », à quelques centaines de mètres de là.

Il était inconscient à son arrivée au commissariat

Au cours de son transport jusqu’à l’hôtel de police, l’homme « se serait calmé », « les trois policiers affirmant l’avoir entendu ronfler, leur laissant penser qu’il s’était endormi ». Selon le procureur, un témoin a indiqué avoir assisté à une partie de la scène depuis sa fenêtre : il aurait confirmé « l’état d’excitation de l’homme interpellé et la difficulté des policiers municipaux pour le maîtriser ». Aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée sur le lieu de l’intervention des policiers municipaux, note le magistrat.

Lors de son arrivée au commissariat, l’homme était inconscient. Des gestes de secours lui ont alors été prodigués par les policiers, puis par les secours.

Connu de la justice

Ce jeudi après-midi, les investigations se poursuivent pour tenter d’expliquer la mort de cet homme. Des recherches toxicologiques sont notamment en cours.

La victime, sans emploi, est le père de trois jeunes enfants, dont la garde a été attribuée à son ex-compagne. Connu de la justice, il avait été condamné à huit reprises depuis 2005, notamment pour des violences et des vols. Le 7 avril, il avait été présenté au parquet de Béziers, soupçonné d’avoir volé de l’argent dans les mains d’une personne à la sortie d’un distributeur automatique de billets. Il avait alors été condamné à six mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt, poursuit le procureur de Béziers.