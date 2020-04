Une équipe du RAID est intervenue pour maîtriser le forcené (illustration). — B.Colin / 20 Minutes

Ce dimanche matin, les policiers d’élite du Raid sont intervenus à Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais, pour un forcené qui menaçait son épouse avec une arme a-t-on appris de source proche du dossier.

Les services de police ont été dépêchés très tôt, dimanche matin, devant un domicile de la rue Alphonse-Decatoire, à Mazingarbe, près de Lens. Un homme de 29 ans retenait sa compagne sous la menace d’une arme.

Les policiers du Raid ont tenté de négocier avec le forcené pour que ce dernier se rende. En vain. Il a donc été décidé de donner l’assaut. Au cours de l’opération, personne n’a été blessé et le mis en cause a pu être interpellé et placé en garde à vue.