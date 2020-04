Illustration d'une saisie de résine de cannabis. — Sébastien Ortola / 20 Minutes

En réponse au guet-apens dont ils ont été victimes du 1er au 2 avril, les policiers ont mené une opération coup de poing dans le quartier de la Devèze, à Béziers. Ils ont interpellé un homme âgé de 22 ans qu’ils soupçonnent de vendre des produits stupéfiants. Il a été placé en garde à vue puis déféré, a appris 20 Minutes auprès du parquet.

Sur lui, les policiers ont retrouvé 104 g de résine de cannabis et 5 g de cocaïne ainsi qu’une balance électronique et 500 euros en liquide. Une perquisition a ensuite été menée à son domicile. Elle a permis de retrouver 190 g de résine de cannabis, 295 g d’herbe de cannabis et 6.530 euros en numéraire.

Jugé mardi en comparution directe

Lors de sa garde à vue, il aurait affirmé ne pas être le propriétaire de cet argent et de ses produits stupéfiants, tout en reconnaissant en vendre occasionnellement. Il sera jugé mardi en comparution directe par le tribunal correctionnel de Béziers.