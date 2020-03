Illustration police. — Laetitia Dive

Il faut le lire pour le croire. Il aurait même fallu peut-être le voir. Mais les policiers de la CRS autoroutière Aquitaine ont intercepté ce mercredi après-midi un automobiliste à 252 km/h sur la rocade bordelaise, rapporte Sud Ouest. Pour rappel, elle est limitée à 90 km/h voire 70 sur certaines portions.

Ce Girondin de 28 ans aurait circulé avec une grosse berline et un permis probatoire. Celui-ci lui a immédiatement été retiré et son véhicule immobilisé sur place au niveau de l’échangeur 13 de Pessac. Les policiers et gendarmes soulignent une recrudescence des excès de vitesse ces derniers jours en raison notamment de la faible densité de circulation avec le confinement de la population.