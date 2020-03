DISPARITION Lorenzo n'a plus donné signe de vie depuis le 17 mars

Lorenzo a disparu le 17 mars dans les Pyrénées-Orientales — Gendarmerie des Pyrénées-Orientales

Les gendarmes des Pyrénées-Orientales ont lancé un appel à témoins ce jeudi matin, après la disparition d’un adolescent de 14 ans, depuis le 17 mars.

Lorenzo Zapella a quitté ce jour-là le domicile de sa mère, et n’a plus donné signe de vie. L’adolescent aurait fugué, selon les services de la gendarmerie.

Survêtement noir et veste kaki

Les gendarmes de l’Ille-sur-Têt, une commune de l’ouest de Perpignan, en charge des investigations, recherchent des témoignages permettant de localiser le jeune homme.

Lors de sa disparition, il était vêtu d’un bas de survêtement noir, d’une veste kaki et d’une casquette noire. Il ne dispose pas de téléphone portable. Il mesure 1,72 m, a les cheveux bruns et courts et est mince. Les enquêteurs sont disponibles au 04 68 84 70 10.