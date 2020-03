INFO 20 MINUTES Plusieurs individus ont fait irruption et ont frappé la victime à coup de matraque

Le tabac presse de la Binquenais, à Rennes, avait été victime d'un vol à main armée le 27 novembre 2019. — Google Maps / Street View

Le patron d’un bar-tabac du quartier de La Binquenais, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a été victime d'un second braquage en trois mois. En début de semaine, un nouveau vol à main armée a été commis dans le tabac presse Le Nemrod, dans les quartiers sud de Rennes. Le buraliste a été agressé avec une matraque et du gaz lacrymogène. Il a été hospitalisé et une ITT de cinq jours lui a été accordée. D’après nos informations, il serait sorti de l’hôpital.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Rennes. Ce n’est pas la première fois que l’enseigne est victime d’un braquage à main armée. Fin novembre, le même bureau de tabac avait été pris pour cible par plusieurs braqueurs, qui avaient fait irruption avec une arme à feu. Ils avaient alors dérobé des cigarettes et de l’argent liquide.

D’autres faits déjà commis

« Plusieurs faits de ce type ont été commis ces derniers mois à Rennes et dans son agglomération », reconnaît le procureur de la République. L’ensemble des faits est étudié par la police judiciaire.