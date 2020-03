La police a interpellé un suspect. Illustration — Elisa Frisullo / 20 Minutes

On ignore pour l’heure les motivations précises du suspect. Jeudi dernier, un homme de 56 ans a été interpellé et placé en garde à vue à Lyon pour «violences aggravées», peu après l’agression d’un élu, actuellement adjoint au maire et candidat aux municipales ​dans le 8e arrondissement.

Charles-Franck Levy, tête de liste LREM, aurait été violemment pris à partie alors qu’il sortait d’un restaurant par l’une de ses connaissances qu’il aurait refusé d’intégrer à son équipe de campagne, indique ce lundi la police lyonnaise. L’homme aux cinq antécédents judiciaires, aurait tenté de frapper la victime puis l’aurait menacée de mort et aurait prononcé des insultes antisémites à son encontre.

Le suspect a nié les faits lors de sa garde à vue. Présenté au parquet samedi, il a été écroué en attente de son procès, prévu ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon, ajoute la sûreté départementale.

Une agression vivement condamnée

Cette agression a été vivement condamnée ce lundi par les équipes de LREM en marche pour Lyon et la métropole. « Nous ne pouvons supporter aucune violence, en particulier dans ce temps d’échange démocratique que sont les élections, et nous nous indignons qu’une fois encore des propos antisémites ont pu être proférés. Nous remercions Charles-Franck Levy de son sang-froid et de sa dignité dans un pareil moment. Il ne s’agit que d’un acte de haine à l’état brut de la part d’un individu », ont réagi les équipes de Yann Cucherat et de Gérard Collomb, respectivement candidats aux municipales et aux métropolitaines à Lyon. « Cet individu n’a à aucun moment fait l’objet d’une quelconque discussion pour figurer de près ou de loin sur une liste nous concernant », a ajouté un porte-parole de campagne.