Le TGV Strasbourg-Paris a déraillé à hauteur d'Ingenheim un peu avant Saverne, ce jeudi 5 mars 2020. — PATRICK HERTZOG / AFP

Un TGV, qui reliait Strasbourg à Paris, a déraillé quelques minutes après son départ, ce jeudi matin vers Saverne (Bas-Rhin), a annoncé la SNCF, précisant que le conducteur était blessé.

« La motrice du TGV est sortie des voies vers Ingenheim », à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg. L'accident a eu lieu entre Ingenheim et Saessolsheim alors que 348 passagers étaient à bord, selon la préfecture du Bas-Rhin.

Un premier bilan provisoire fait état de un blessé « en urgence absolue », selon nos informations, il s'agit du conducteur. Vingt blessés ont également été pris en charge « en urgence relative ».

Un talus s'est affaissé

Selon nos informations, le train aurait percuté un talus qui s’est affaissé, provoquant l’accident, ce qui a été confirmé par la suite par la SNCF. A noter que le trafic des TGV n'est pas stoppé entre Strasbourg et Paris, mais dérouté sur la ligne classique Vendenheim - Baudrecourt. Six bus ont été commandés pour prendre en charge les passagers et la sécurité civile est sur place.

La gendarmerie de la section de recherche de Strasbourg est également présente pour mener les premières investigations, appuyés par des techniciens d'identification criminelle et un hélicoptère de la gendarmerie, selon nos informations.

Jean Rottner, le président de la région Grand Est, a indiqué avoir été « averti de cet accident il y a quelques minutes ». « Toutes mes pensées aux cheminots et passagers. Nous attendons plus de précisions sur le bilan exact de ce déraillement », a-t-il indiqué sur Twitter.

Toutes mes pensées aux cheminots et passagers. Nous attendons plus de précisions sur le bilan exact de ce déraillement. https://t.co/dhAdG7rBog — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) March 5, 2020

Toutes mes pensées vont au conducteur très sérieusement blessé en cours d’évacuation héliportée. #vendenheim — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) March 5, 2020

