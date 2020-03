Un véhicule de police nationale (illustration). — F.Brenon/20Minutes

A Etampes, dans l'Essonne, une femme victime de violences conjugales a activé son téléphone grave danger.

Son ex-conjoint sortait de près de quatre mois de détention pour des menaces de mort.

Dans l'Essonne, 14 téléphones sont actuellement en circulation

Il était sorti de détention deux jours auparavant. Un homme de 32 ans, déjà condamné pour des menaces de mort à l’égard de son ancienne compagne, a été interpellé lundi matin à Etampes, dans l' Essonne, après que cette dernière a activé son téléphone «grave danger». Ce dispositif, inauguré en 2014, permet aux femmes se sentant menacées de déclencher un dispositif d'urgence en appuyant sur un simple bouton. Il devait également comparaître vendredi pour des violences conjugales.

« Elle a activé le système vers 8h15 et a immédiatement été géolocalisée devant l’école de ses enfants. On était à proximité, on a mis environ six minutes à arriver », relate le commandant Jean-Louis Molinié, le chef de la sécurité publique locale. Sur place, l’homme, légèrement alcoolisé – il venait de fêter sa sortie de détention – s’est laissé interpeller sans opposer de résistance. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’était d’abord présenté au domicile de son ex-femme avant de suivre cette dernière jusqu’à l’école où sont scolarisés leurs trois enfants. Il a été réincarcéré jusqu’au mois de mai pour avoir enfreint son contrôle judiciaire.

Plusieurs condamnations pour violences conjugales

« C’est un dossier qu’on connaît malheureusement assez bien, précise le commandant Jean-Louis Molinié. Depuis 2018, on est intervenus à plusieurs reprises pour des violences, des intimidations visant à empêcher cette femme de porter plainte, ou des appels malveillants. On avait été averti de sa sortie en fin de semaine. » L’homme, qui était détenu depuis le début du mois de novembre pour des menaces de mort notamment contre son ex-conjointe, avait été libéré samedi et placé sous contrôle judiciaire. Il devait également comparaître cette semaine pour des violences conjugales contre cette dernière, précise une source proche de l’enquête.

Si c’est la première fois que les policiers d’Etampes sont sollicités par ce biais, 14 téléphones « grave danger » sont actuellement attribués dans le département de l’Essonne, indique le parquet d’Evry. Pour en bénéficier, les victimes doivent être dans une situation de danger, ne plus cohabiter avec leur conjoint et ce dernier doit faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une condamnation. Depuis la fin de l’année 2019, ce dernier point a été assoupli afin de permettre de délivrer plus largement ce dispositif. Ainsi dans l’Essonne, neuf téléphones supplémentaires ont ainsi été délivrés dans le cadre de cet assouplissement.