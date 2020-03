Plus de 55 pompiers sont intervenus sur l'accident de car scolaire. Illustration. — Franck Lodi / Sipa

Un bus scolaire d’élèves a eu un accident ce lundi matin alors qu’il circulait sur une route départementale, à hauteur de la commune de Tournan, indique la préfecture du Gers. A son bord se trouvaient 44 élèves, ainsi que le chauffeur du car qui vraisemblablement s’est couché sur le côté.

Selon les premières informations, il y aurait 19 blessés légers et 21 personnes impliquées, l’ensemble des personnes à bord du véhicule ayant pu s’extraire seules. Aucun blessé grave ne serait à déplorer.

Les élèves en provenance de la Haute-Garonne se rendaient au collège Saint-Christophe de Masseube.

#accidentbusscolaire32

La préfète du #Gers a immédiatement déclenché le plan NOVI- Premier bilan : 19 blessés légers et 26 impliqués pic.twitter.com/CrBsFGSbDt — Préfète du Gers (@Prefet32) March 2, 2020

Selon les services de l’Etat, qui ont déclenché le plan NOVI (nombreuses victimes), 55 sapeurs-pompiers en provenance des services départementaux d’incendie et de secours du Gers et de la Haute-Garonne se trouvaient sur place « pour prendre en charge les victimes et procéder à un premier bilan ». Deux équipages SMUR et deux médecins privés se sont également rendus sur le site de l’accident. Une cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) a été activée. La préfète et le directeur départemental des services académiques se sont déplacés sur le site de l’accident.