G.V et N.W

FAITS DIVERS L’enquête pour déterminer les causes de l’incendie meurtrier se poursuit, les habitants de l’immeuble incendiés devront être relogés et accompagnés

Police devant l'immeuble rue de Barr ravagé par un incendie faisant cinq morts le 27 février à Strasbourg. — G. Varela / 20 Minutes

Un dramatique incendie a fait cinq victimes dans Strasbourg dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un centre d’accueil vient d’être ouvert dans des locaux mis à disposition par la ville de Strasbourg pour assurer l’accompagnement psychologique, social et administratif des familles des victimes.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

Quelques heures après le dramatique incendie à Strasbourg, au lourd bilan de cinq personnes décédées et de sept blessés, l’enquête se poursuit. Deux personnes, connues des services de police et qui étaient à proximité des lieux au moment de l’incendie ont été interpellées pour des « vérifications ». Pour l’heure, elles seraient toujours en garde à vue. Le parquet devrait faire un communiqué en fin de journée.

Un centre d’accueil

De son côté, la préfecture a décidé la mise en place d’un dispositif pour prendre en charge les victimes et les familles. Un centre d’accueil vient d’être ouvert dans des locaux mis à disposition par la ville de Strasbourg pour assurer l’accompagnement psychologique, social et administratif des familles des victimes et de toutes les personnes impliquées. Il est situé au 31-33 rue Kageneck, à proximité du lieu du sinistre.

La préfecture indique que « toute personne nécessitant une prise en charge en tant que famille de victime ou impliqué peut se présenter au centre où elle bénéficiera d’un accompagnement psychologique, social et administratif. » Les services de police judiciaire y sont également présents pour recueillir les témoignages nécessaires à l’enquête ouverte par le Parquet de Strasbourg.

Pour rappel, l’incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble de sept étages de Strasbourg situé rue de Barr, dans le quartier gare. Le sinistre a mobilisé pas moins de 48 sapeurs-pompiers et 23 engins. Les secours ont permis de sauver bon nombre d’habitants de l’immeuble comprenant 44 appartements, évacués par les fenêtres. Ce matin, devant l’immeuble, Olivier, étudiant d’une vingtaine d’années qui réside dans l’habitation, passait pour récupérer des affaires, mais l’accès était interdit. Réveillé par le bruit et la fumée, il raconte que les pompiers l’ont rapidement évacué en le faisant sortir par la façade.

Le bâtiment est une résidence privée, qui date des années 1970, « mais pas en état d’insalubrité », selon le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin, Dominique Schuffenecker. Sur place, des riverains évoquaient un coin « qui a mauvaise réputation ». « C’est un secteur où l’on vend de la drogue », témoigne le concierge d’un immeuble voisin. D’autres rappelaient qu’un homme s’est suicidé au septième étage de l’immeuble le 23 novembre dernier.

Les familles avaient été dans un premier temps accueillies dans un gymnase situé dans le quartier de Koenigshoffen. Neuf devront être relogées.