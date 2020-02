Illustration du carnaval de Dunkerque. — M.Libert / 20 Minutes

Mardi soir, deux femmes soupçonnées de violences à l’encontre d’une policière ont été interpellées à Rosendaël, près de Dunkerque, dans le Nord, a-t-on appris de source policière. Les faits se sont déroulés dans le cadre des festivités du carnaval.

Vers 19 h 30, mardi, une patrouille de la police nationale était en mission de sécurisation de la bande de Rosendaël. Alors que les agents passaient du côté du square Paul-Doumer, ces derniers ont aperçu une de leur collègue de la police municipale en difficulté.

Deux carnavaleuses alcoolisées

Lezs deux femmes habillées en carnavaleuses se sont déchaînées contre la fonctionnaire. L’une a donné des coups de poing au visage de la policière tandis que l’autre la tenait par le col pour la frapper dans le dos.

Les agents se sont donc portés au secours de leur collègue et sont parvenus à maîtriser les deux femmes. Selon la police, ces dernières étaient passablement alcoolisées. Elles ont été interpellées et placées en garde à vue. On ignore encore les raisons pour lesquelles les suspectes ont agressé la fonctionnaire.