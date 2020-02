Wojciech Janowski, lors de son procès après la mort d'Hélène Pastor. — Benoit PEYRUCQ / AFP

Le procès en appel du meurtre de la milliardaire monégasque Hélène Pastor,​ prévu ce lundi à Aix-en-Provence, aura-t-il bien lieu ?

Selon son avocat, cité par le Midi Libre, Wojciech Janowski, condamné en première instance pour avoir fait abattre sa belle-mère alors qu’il était criblé de dettes, a été victime d’un accident cardiovasculaire (AVC) il y a une dizaine de jours.

« Il est hémiplégique »

Condamné à perpétuité pour l’assassinat d’Hélène Pastor et de son chauffeur, l’homme d’affaires polonais est incarcéré aux Baumettes depuis 2018. Il avait fait appel de cette décision de justice. Son avocat estime que son état de santé ne lui permet pas de comparaître et va demander le report de l’audience, initialement prévue du 2 au 27 mars. « Il est hémiplégique du côté droit, justifie Me Campana auprès de 20 Minutes. Aux dernières nouvelles, il est toujours à l’hôpital Nord. Mais il se présentera ce lundi devant le tribunal, en fauteuil roulant. » L’éventuel report du procès ne sera acté que lundi à l’ouverture de l’audience, selon Me Campana.