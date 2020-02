Un policier et son arme de service (illustration). — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Une arnaque bien huilée, ou presque. Un homme a été interpellé mardi à Metz par la Sûreté départementale, rapporte Le Républicain Lorrain. Il est soupçonné d’avoir extorqué de l’argent à un commerçant de cannabidiol, le cannabis légal dit CBD. Le tout déguisé en policier, avec carte professionnelle à la main et arme à la ceinture.

Le prévenu s’y serait repris à plusieurs fois dans cette boutique du centre-ville messin. Une première pour saisir de la marchandise, prétendument pour vérifier sa conformité. Puis, le 23 janvier, il était revenu dans le magasin et avait réclamé de l’argent. « Il me dit avoir respecté notre arrangement en faisant annuler le contrôle. Il me demande 300 euros comme prix de l’immunité », raconte l’un des deux gérants du magasin au quotidien régional, dont un employé a finalement cédé 50 euros. Quelques jours avant que le faux policier ne soit arrêté par des vrais.